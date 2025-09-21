QuotazioniSezioni
Valute / RANG
Tornare a Azioni

RANG

10.26 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RANG ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.26 e ad un massimo di 10.26.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
10.26 10.26
Intervallo Annuale
9.91 10.64
Chiusura Precedente
10.26
Apertura
10.26
Bid
10.26
Ask
10.56
Minimo
10.26
Massimo
10.26
Volume
1
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.10%
Variazione Semestrale
2.09%
Variazione Annuale
3.32%
21 settembre, domenica