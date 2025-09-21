Valute / RANG
RANG
10.26 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RANG ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.26 e ad un massimo di 10.26.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.26 10.26
Intervallo Annuale
9.91 10.64
- Chiusura Precedente
- 10.26
- Apertura
- 10.26
- Bid
- 10.26
- Ask
- 10.56
- Minimo
- 10.26
- Massimo
- 10.26
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.10%
- Variazione Semestrale
- 2.09%
- Variazione Annuale
- 3.32%
21 settembre, domenica