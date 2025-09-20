QuotazioniSezioni
RAL

43.43 USD 0.33 (0.75%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RAL ha avuto una variazione del -0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.80 e ad un massimo di 44.30.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
42.80 44.30
Intervallo Annuale
40.70 54.60
Chiusura Precedente
43.76
Apertura
44.21
Bid
43.43
Ask
43.73
Minimo
42.80
Massimo
44.30
Volume
1.435 K
Variazione giornaliera
-0.75%
Variazione Mensile
2.87%
Variazione Semestrale
-14.84%
Variazione Annuale
-14.84%
20 settembre, sabato