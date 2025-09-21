QuotazioniSezioni
QETA: Quetta Acquisition Corporation

11.12 USD 0.30 (2.77%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QETA ha avuto una variazione del 2.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.90 e ad un massimo di 11.12.

Segui le dinamiche di Quetta Acquisition Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.90 11.12
Intervallo Annuale
10.36 11.55
Chiusura Precedente
10.82
Apertura
10.90
Bid
11.12
Ask
11.42
Minimo
10.90
Massimo
11.12
Volume
2
Variazione giornaliera
2.77%
Variazione Mensile
1.00%
Variazione Semestrale
4.71%
Variazione Annuale
7.34%
21 settembre, domenica