QETA: Quetta Acquisition Corporation
11.12 USD 0.30 (2.77%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QETA ha avuto una variazione del 2.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.90 e ad un massimo di 11.12.
Segui le dinamiche di Quetta Acquisition Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.90 11.12
Intervallo Annuale
10.36 11.55
- Chiusura Precedente
- 10.82
- Apertura
- 10.90
- Bid
- 11.12
- Ask
- 11.42
- Minimo
- 10.90
- Massimo
- 11.12
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 2.77%
- Variazione Mensile
- 1.00%
- Variazione Semestrale
- 4.71%
- Variazione Annuale
- 7.34%
21 settembre, domenica