PTLE
0.19 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PTLE ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.18 e ad un massimo di 0.20.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.18 0.20
Intervallo Annuale
0.14 15.78
- Chiusura Precedente
- 0.19
- Apertura
- 0.18
- Bid
- 0.19
- Ask
- 0.49
- Minimo
- 0.18
- Massimo
- 0.20
- Volume
- 301
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 11.76%
- Variazione Semestrale
- -85.93%
- Variazione Annuale
- -95.53%
21 settembre, domenica