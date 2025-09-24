Valute / PSA-PR
PSA-PR: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
16.98 USD 0.04 (0.24%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PSA-PR ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.93 e ad un massimo di 17.02.
Segui le dinamiche di Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.93 17.02
Intervallo Annuale
15.45 17.18
- Chiusura Precedente
- 17.02
- Apertura
- 16.93
- Bid
- 16.98
- Ask
- 17.28
- Minimo
- 16.93
- Massimo
- 17.02
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- -0.24%
- Variazione Mensile
- 5.27%
- Variazione Semestrale
- 5.40%
- Variazione Annuale
- 5.40%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
- Agire
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Agire
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Agire
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Agire
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%