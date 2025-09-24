Valute / PSA-PK
PSA-PK: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
20.27 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PSA-PK ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.19 e ad un massimo di 20.28.
Segui le dinamiche di Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.19 20.28
Intervallo Annuale
18.44 20.50
- Chiusura Precedente
- 20.28
- Apertura
- 20.19
- Bid
- 20.27
- Ask
- 20.57
- Minimo
- 20.19
- Massimo
- 20.28
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 5.30%
- Variazione Semestrale
- 5.35%
- Variazione Annuale
- 5.35%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
- Agire
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Agire
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Agire
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Agire
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%