PMI
7.45 USD 0.35 (4.93%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PMI ha avuto una variazione del 4.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.82 e ad un massimo di 7.56.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.82 7.56
Intervallo Annuale
4.19 7.78
- Chiusura Precedente
- 7.10
- Apertura
- 7.20
- Bid
- 7.45
- Ask
- 7.75
- Minimo
- 6.82
- Massimo
- 7.56
- Volume
- 2.136 K
- Variazione giornaliera
- 4.93%
- Variazione Mensile
- 54.24%
- Variazione Semestrale
- 69.32%
- Variazione Annuale
- 69.32%
20 settembre, sabato