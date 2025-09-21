QuotazioniSezioni
Valute / PLMK
Tornare a Azioni

PLMK

10.30 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PLMK ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.30 e ad un massimo di 10.30.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
10.30 10.30
Intervallo Annuale
9.94 10.34
Chiusura Precedente
10.30
Apertura
10.30
Bid
10.30
Ask
10.60
Minimo
10.30
Massimo
10.30
Volume
1
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.19%
Variazione Semestrale
2.39%
Variazione Annuale
3.21%
21 settembre, domenica