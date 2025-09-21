Valute / PLMK
PLMK
10.30 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PLMK ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.30 e ad un massimo di 10.30.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.30 10.30
Intervallo Annuale
9.94 10.34
- Chiusura Precedente
- 10.30
- Apertura
- 10.30
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Minimo
- 10.30
- Massimo
- 10.30
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.19%
- Variazione Semestrale
- 2.39%
- Variazione Annuale
- 3.21%
21 settembre, domenica