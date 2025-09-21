QuotazioniSezioni
Valute / PHOE
Tornare a Azioni

PHOE

8.60 USD 0.10 (1.18%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PHOE ha avuto una variazione del 1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.30 e ad un massimo di 8.69.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
8.30 8.69
Intervallo Annuale
2.31 17.60
Chiusura Precedente
8.50
Apertura
8.30
Bid
8.60
Ask
8.90
Minimo
8.30
Massimo
8.69
Volume
10
Variazione giornaliera
1.18%
Variazione Mensile
10.26%
Variazione Semestrale
21.64%
Variazione Annuale
21.64%
21 settembre, domenica