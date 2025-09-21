Valute / PHOE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PHOE
8.60 USD 0.10 (1.18%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PHOE ha avuto una variazione del 1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.30 e ad un massimo di 8.69.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
8.30 8.69
Intervallo Annuale
2.31 17.60
- Chiusura Precedente
- 8.50
- Apertura
- 8.30
- Bid
- 8.60
- Ask
- 8.90
- Minimo
- 8.30
- Massimo
- 8.69
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 1.18%
- Variazione Mensile
- 10.26%
- Variazione Semestrale
- 21.64%
- Variazione Annuale
- 21.64%
21 settembre, domenica