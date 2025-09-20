QuotazioniSezioni
Valute / PHLT
Tornare a Azioni

PHLT

7.70 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PHLT ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.69 e ad un massimo di 7.71.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
7.69 7.71
Intervallo Annuale
2.17 7.74
Chiusura Precedente
7.70
Apertura
7.69
Bid
7.70
Ask
8.00
Minimo
7.69
Massimo
7.71
Volume
892
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
1.05%
Variazione Semestrale
161.90%
Variazione Annuale
113.30%
20 settembre, sabato