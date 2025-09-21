Valute / PEW
PEW
5.52 USD 0.19 (3.33%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PEW ha avuto una variazione del -3.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.42 e ad un massimo di 5.77.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.42 5.77
Intervallo Annuale
4.89 18.39
- Chiusura Precedente
- 5.71
- Apertura
- 5.76
- Bid
- 5.52
- Ask
- 5.82
- Minimo
- 5.42
- Massimo
- 5.77
- Volume
- 942
- Variazione giornaliera
- -3.33%
- Variazione Mensile
- 5.75%
- Variazione Semestrale
- -65.82%
- Variazione Annuale
- -65.82%
21 settembre, domenica