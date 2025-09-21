Valute / PCSC
PCSC
10.60 USD 0.05 (0.47%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PCSC ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.60 e ad un massimo di 10.60.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.60 10.60
Intervallo Annuale
10.02 10.74
- Chiusura Precedente
- 10.55
- Apertura
- 10.60
- Bid
- 10.60
- Ask
- 10.90
- Minimo
- 10.60
- Massimo
- 10.60
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 2.91%
- Variazione Annuale
- 5.68%
21 settembre, domenica