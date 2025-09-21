Valute / PC
PC
8.40 USD 0.13 (1.52%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PC ha avuto una variazione del -1.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.26 e ad un massimo di 8.52.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
8.26 8.52
Intervallo Annuale
0.58 8.59
- Chiusura Precedente
- 8.53
- Apertura
- 8.52
- Bid
- 8.40
- Ask
- 8.70
- Minimo
- 8.26
- Massimo
- 8.52
- Volume
- 267
- Variazione giornaliera
- -1.52%
- Variazione Mensile
- 29.03%
- Variazione Semestrale
- 833.33%
- Variazione Annuale
- 76.84%
21 settembre, domenica