PBBK: PB Bankshares Inc
19.33 USD 0.09 (0.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PBBK ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.12 e ad un massimo di 19.42.
Segui le dinamiche di PB Bankshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
19.12 19.42
Intervallo Annuale
14.08 20.07
- Chiusura Precedente
- 19.42
- Apertura
- 19.42
- Bid
- 19.33
- Ask
- 19.63
- Minimo
- 19.12
- Massimo
- 19.42
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -0.46%
- Variazione Mensile
- -1.02%
- Variazione Semestrale
- 22.34%
- Variazione Annuale
- 25.19%
21 settembre, domenica