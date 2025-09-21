Valute / PAL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PAL
6.89 USD 0.29 (4.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PAL ha avuto una variazione del -4.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.75 e ad un massimo di 7.40.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
6.75 7.40
Intervallo Annuale
6.36 14.84
- Chiusura Precedente
- 7.18
- Apertura
- 7.16
- Bid
- 6.89
- Ask
- 7.19
- Minimo
- 6.75
- Massimo
- 7.40
- Volume
- 493
- Variazione giornaliera
- -4.04%
- Variazione Mensile
- -12.23%
- Variazione Semestrale
- -19.79%
- Variazione Annuale
- -50.89%
21 settembre, domenica