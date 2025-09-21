QuotazioniSezioni
6.89 USD 0.29 (4.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PAL ha avuto una variazione del -4.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.75 e ad un massimo di 7.40.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.75 7.40
Intervallo Annuale
6.36 14.84
Chiusura Precedente
7.18
Apertura
7.16
Bid
6.89
Ask
7.19
Minimo
6.75
Massimo
7.40
Volume
493
Variazione giornaliera
-4.04%
Variazione Mensile
-12.23%
Variazione Semestrale
-19.79%
Variazione Annuale
-50.89%
21 settembre, domenica