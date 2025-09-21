Valute / ORIS
ORIS
0.16 USD 0.01 (6.67%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ORIS ha avuto una variazione del 6.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.14 e ad un massimo di 0.16.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.14 0.16
Intervallo Annuale
0.10 21.25
- Chiusura Precedente
- 0.15
- Apertura
- 0.16
- Bid
- 0.16
- Ask
- 0.46
- Minimo
- 0.14
- Massimo
- 0.16
- Volume
- 3.146 K
- Variazione giornaliera
- 6.67%
- Variazione Mensile
- 45.45%
- Variazione Semestrale
- -86.78%
- Variazione Annuale
- -96.92%
21 settembre, domenica