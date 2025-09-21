QuotazioniSezioni
OFAL
OFAL

1.30 USD 0.03 (2.36%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OFAL ha avuto una variazione del 2.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.25 e ad un massimo di 1.33.

Intervallo Giornaliero
1.25 1.33
Intervallo Annuale
1.10 7.39
Chiusura Precedente
1.27
Apertura
1.27
Bid
1.30
Ask
1.60
Minimo
1.25
Massimo
1.33
Volume
197
Variazione giornaliera
2.36%
Variazione Mensile
-7.80%
Variazione Semestrale
-72.69%
Variazione Annuale
-72.69%
21 settembre, domenica