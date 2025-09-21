Valute / OFAL
OFAL
1.30 USD 0.03 (2.36%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OFAL ha avuto una variazione del 2.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.25 e ad un massimo di 1.33.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.25 1.33
Intervallo Annuale
1.10 7.39
- Chiusura Precedente
- 1.27
- Apertura
- 1.27
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Minimo
- 1.25
- Massimo
- 1.33
- Volume
- 197
- Variazione giornaliera
- 2.36%
- Variazione Mensile
- -7.80%
- Variazione Semestrale
- -72.69%
- Variazione Annuale
- -72.69%
21 settembre, domenica