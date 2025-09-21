QuotazioniSezioni
Valute / NIPG
Tornare a Azioni

NIPG

1.87 USD 0.01 (0.54%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NIPG ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.83 e ad un massimo di 1.89.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.83 1.89
Intervallo Annuale
0.99 8.38
Chiusura Precedente
1.86
Apertura
1.89
Bid
1.87
Ask
2.17
Minimo
1.83
Massimo
1.89
Volume
35
Variazione giornaliera
0.54%
Variazione Mensile
-8.33%
Variazione Semestrale
13.33%
Variazione Annuale
-76.21%
21 settembre, domenica