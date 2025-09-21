QuotazioniSezioni
NEHC

0.42 USD 0.01 (2.33%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NEHC ha avuto una variazione del -2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.40 e ad un massimo di 0.43.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.40 0.43
Intervallo Annuale
0.40 12.29
Chiusura Precedente
0.43
Apertura
0.43
Bid
0.42
Ask
0.72
Minimo
0.40
Massimo
0.43
Volume
350
Variazione giornaliera
-2.33%
Variazione Mensile
-2.33%
Variazione Semestrale
-80.91%
Variazione Annuale
-96.50%
21 settembre, domenica