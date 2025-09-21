Valute / NAKA
NAKA
1.40 USD 0.09 (6.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NAKA ha avuto una variazione del -6.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.36 e ad un massimo di 1.55.
Il tasso di cambio NAKA ha avuto una variazione del -6.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.36 e ad un massimo di 1.55.
Intervallo Giornaliero
1.36 1.55
Intervallo Annuale
1.16 29.50
- Chiusura Precedente
- 1.49
- Apertura
- 1.48
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Minimo
- 1.36
- Massimo
- 1.55
- Volume
- 18.930 K
- Variazione giornaliera
- -6.04%
- Variazione Mensile
- -73.23%
- Variazione Semestrale
- -94.18%
- Variazione Annuale
- -94.18%
21 settembre, domenica