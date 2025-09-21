QuotazioniSezioni
Valute / MCTR
Tornare a Azioni

MCTR

1.83 USD 0.03 (1.61%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MCTR ha avuto una variazione del -1.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.78 e ad un massimo di 1.90.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.78 1.90
Intervallo Annuale
1.33 54.91
Chiusura Precedente
1.86
Apertura
1.85
Bid
1.83
Ask
2.13
Minimo
1.78
Massimo
1.90
Volume
78
Variazione giornaliera
-1.61%
Variazione Mensile
26.21%
Variazione Semestrale
-74.93%
Variazione Annuale
-54.36%
21 settembre, domenica