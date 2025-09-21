Valute / MCTR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MCTR
1.83 USD 0.03 (1.61%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MCTR ha avuto una variazione del -1.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.78 e ad un massimo di 1.90.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.78 1.90
Intervallo Annuale
1.33 54.91
- Chiusura Precedente
- 1.86
- Apertura
- 1.85
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Minimo
- 1.78
- Massimo
- 1.90
- Volume
- 78
- Variazione giornaliera
- -1.61%
- Variazione Mensile
- 26.21%
- Variazione Semestrale
- -74.93%
- Variazione Annuale
- -54.36%
21 settembre, domenica