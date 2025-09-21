Valute / LSH
LSH
1.38 USD 0.24 (21.05%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LSH ha avuto una variazione del 21.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.14 e ad un massimo di 1.45.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.14 1.45
Intervallo Annuale
0.80 3.96
- Chiusura Precedente
- 1.14
- Apertura
- 1.14
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Minimo
- 1.14
- Massimo
- 1.45
- Volume
- 550
- Variazione giornaliera
- 21.05%
- Variazione Mensile
- 26.61%
- Variazione Semestrale
- 28.97%
- Variazione Annuale
- -63.78%
21 settembre, domenica