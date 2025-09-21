QuotazioniSezioni
Valute / LOBO
LOBO

0.67 USD 0.01 (1.47%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LOBO ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.66 e ad un massimo di 0.72.

Intervallo Giornaliero
0.66 0.72
Intervallo Annuale
0.35 3.52
Chiusura Precedente
0.68
Apertura
0.66
Bid
0.67
Ask
0.97
Minimo
0.66
Massimo
0.72
Volume
190
Variazione giornaliera
-1.47%
Variazione Mensile
31.37%
Variazione Semestrale
-28.72%
Variazione Annuale
-65.82%
21 settembre, domenica