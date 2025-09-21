QuotazioniSezioni
Valute / LEGT
Tornare a Azioni

LEGT

10.75 USD 0.03 (0.28%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LEGT ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.75 e ad un massimo di 10.75.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
10.75 10.75
Intervallo Annuale
10.18 10.86
Chiusura Precedente
10.78
Apertura
10.75
Bid
10.75
Ask
11.05
Minimo
10.75
Massimo
10.75
Volume
8
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
0.19%
Variazione Semestrale
2.77%
Variazione Annuale
5.39%
21 settembre, domenica