LEGT
10.75 USD 0.03 (0.28%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LEGT ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.75 e ad un massimo di 10.75.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.75 10.75
Intervallo Annuale
10.18 10.86
- Chiusura Precedente
- 10.78
- Apertura
- 10.75
- Bid
- 10.75
- Ask
- 11.05
- Minimo
- 10.75
- Massimo
- 10.75
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- 0.19%
- Variazione Semestrale
- 2.77%
- Variazione Annuale
- 5.39%
21 settembre, domenica