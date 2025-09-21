QuotazioniSezioni
Valute / LBGJ
Tornare a Azioni

LBGJ

1.31 USD 0.03 (2.24%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LBGJ ha avuto una variazione del -2.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.24 e ad un massimo di 1.41.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.24 1.41
Intervallo Annuale
1.02 5.50
Chiusura Precedente
1.34
Apertura
1.30
Bid
1.31
Ask
1.61
Minimo
1.24
Massimo
1.41
Volume
95
Variazione giornaliera
-2.24%
Variazione Mensile
2.34%
Variazione Semestrale
20.18%
Variazione Annuale
-72.36%
21 settembre, domenica