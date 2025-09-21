Valute / LBGJ
LBGJ
1.31 USD 0.03 (2.24%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LBGJ ha avuto una variazione del -2.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.24 e ad un massimo di 1.41.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.24 1.41
Intervallo Annuale
1.02 5.50
- Chiusura Precedente
- 1.34
- Apertura
- 1.30
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Minimo
- 1.24
- Massimo
- 1.41
- Volume
- 95
- Variazione giornaliera
- -2.24%
- Variazione Mensile
- 2.34%
- Variazione Semestrale
- 20.18%
- Variazione Annuale
- -72.36%
21 settembre, domenica