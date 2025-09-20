Valute / KLC
KLC
6.95 USD 0.29 (4.01%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KLC ha avuto una variazione del -4.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.93 e ad un massimo di 7.29.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.93 7.29
Intervallo Annuale
6.63 29.89
- Chiusura Precedente
- 7.24
- Apertura
- 7.29
- Bid
- 6.95
- Ask
- 7.25
- Minimo
- 6.93
- Massimo
- 7.29
- Volume
- 884
- Variazione giornaliera
- -4.01%
- Variazione Mensile
- -1.97%
- Variazione Semestrale
- -39.62%
- Variazione Annuale
- -74.40%
20 settembre, sabato