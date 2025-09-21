QuotazioniSezioni
JACS

10.38 USD 0.02 (0.19%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JACS ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.38 e ad un massimo di 10.38.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.38 10.38
Intervallo Annuale
9.95 10.41
Chiusura Precedente
10.36
Apertura
10.38
Bid
10.38
Ask
10.68
Minimo
10.38
Massimo
10.38
Volume
1
Variazione giornaliera
0.19%
Variazione Mensile
0.29%
Variazione Semestrale
2.98%
Variazione Annuale
4.32%
21 settembre, domenica