INGM
21.02 USD 0.27 (1.27%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INGM ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.99 e ad un massimo di 21.25.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.99 21.25
Intervallo Annuale
14.25 25.69
- Chiusura Precedente
- 21.29
- Apertura
- 21.22
- Bid
- 21.02
- Ask
- 21.32
- Minimo
- 20.99
- Massimo
- 21.25
- Volume
- 532
- Variazione giornaliera
- -1.27%
- Variazione Mensile
- 9.59%
- Variazione Semestrale
- 18.69%
- Variazione Annuale
- -16.85%
20 settembre, sabato