Valute / INEO
INEO
1.03 USD 0.05 (5.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INEO ha avuto una variazione del 5.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.95 e ad un massimo di 1.03.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.95 1.03
Intervallo Annuale
0.80 2.10
- Chiusura Precedente
- 0.98
- Apertura
- 0.96
- Bid
- 1.03
- Ask
- 1.33
- Minimo
- 0.95
- Massimo
- 1.03
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 5.10%
- Variazione Mensile
- 6.19%
- Variazione Semestrale
- -46.63%
- Variazione Annuale
- -46.63%
21 settembre, domenica