QuotazioniSezioni
Valute / INAC
Tornare a Azioni

INAC

9.95 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INAC ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.95 e ad un massimo di 9.96.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
9.95 9.96
Intervallo Annuale
9.92 9.96
Chiusura Precedente
9.94
Apertura
9.95
Bid
9.95
Ask
10.25
Minimo
9.95
Massimo
9.96
Volume
23
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
0.00%
Variazione Annuale
0.00%
21 settembre, domenica