IMG
0.28 USD 0.01 (3.70%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IMG ha avuto una variazione del 3.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.26 e ad un massimo di 0.32.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.26 0.32
Intervallo Annuale
0.20 1.91
- Chiusura Precedente
- 0.27
- Apertura
- 0.27
- Bid
- 0.28
- Ask
- 0.58
- Minimo
- 0.26
- Massimo
- 0.32
- Volume
- 1.970 K
- Variazione giornaliera
- 3.70%
- Variazione Mensile
- 12.00%
- Variazione Semestrale
- -47.17%
- Variazione Annuale
- -58.21%
21 settembre, domenica