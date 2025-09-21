Valute / ILLR
ILLR
1.22 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ILLR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.17 e ad un massimo di 1.44.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.17 1.44
Intervallo Annuale
0.41 5.98
- Chiusura Precedente
- 1.22
- Apertura
- 1.24
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Minimo
- 1.17
- Massimo
- 1.44
- Volume
- 2.957 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 154.17%
- Variazione Semestrale
- 40.23%
- Variazione Annuale
- -78.41%
21 settembre, domenica