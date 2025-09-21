Valute / IBO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IBO
0.65 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IBO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.64 e ad un massimo di 0.68.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.64 0.68
Intervallo Annuale
0.37 6.17
- Chiusura Precedente
- 0.65
- Apertura
- 0.65
- Bid
- 0.65
- Ask
- 0.95
- Minimo
- 0.64
- Massimo
- 0.68
- Volume
- 135
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 12.07%
- Variazione Semestrale
- -52.21%
- Variazione Annuale
- -68.29%
21 settembre, domenica