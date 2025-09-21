Valute / HURA
HURA
2.61 USD 0.03 (1.16%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HURA ha avuto una variazione del 1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.52 e ad un massimo di 2.64.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.52 2.64
Intervallo Annuale
1.80 7.93
- Chiusura Precedente
- 2.58
- Apertura
- 2.60
- Bid
- 2.61
- Ask
- 2.91
- Minimo
- 2.52
- Massimo
- 2.64
- Volume
- 454
- Variazione giornaliera
- 1.16%
- Variazione Mensile
- -2.97%
- Variazione Semestrale
- -18.69%
- Variazione Annuale
- -58.11%
21 settembre, domenica