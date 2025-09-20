QuotazioniSezioni
HTCO

8.25 USD 1.63 (24.62%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HTCO ha avuto una variazione del 24.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.94 e ad un massimo di 8.43.

Intervallo Giornaliero
6.94 8.43
Intervallo Annuale
0.18 12.95
Chiusura Precedente
6.62
Apertura
7.09
Bid
8.25
Ask
8.55
Minimo
6.94
Massimo
8.43
Volume
68
Variazione giornaliera
24.62%
Variazione Mensile
-9.24%
Variazione Semestrale
581.82%
Variazione Annuale
1583.67%
20 settembre, sabato