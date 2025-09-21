Valute / HSPT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HSPT
10.32 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HSPT ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.32 e ad un massimo di 10.32.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.32 10.32
Intervallo Annuale
10.01 10.44
- Chiusura Precedente
- 10.32
- Apertura
- 10.32
- Bid
- 10.32
- Ask
- 10.62
- Minimo
- 10.32
- Massimo
- 10.32
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.10%
- Variazione Semestrale
- 2.18%
- Variazione Annuale
- 2.99%
21 settembre, domenica