Valute / HKPD
HKPD

1.33 USD 0.02 (1.48%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HKPD ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.31 e ad un massimo di 1.35.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.31 1.35
Intervallo Annuale
0.81 3.79
Chiusura Precedente
1.35
Apertura
1.35
Bid
1.33
Ask
1.63
Minimo
1.31
Massimo
1.35
Volume
88
Variazione giornaliera
-1.48%
Variazione Mensile
-5.00%
Variazione Semestrale
20.91%
Variazione Annuale
-62.00%
21 settembre, domenica