HIHO: Highway Holdings Limited

1.70 USD 0.01 (0.59%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HIHO ha avuto una variazione del 0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.66 e ad un massimo di 1.72.

Segui le dinamiche di Highway Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.66 1.72
Intervallo Annuale
1.39 2.88
Chiusura Precedente
1.69
Apertura
1.66
Bid
1.70
Ask
2.00
Minimo
1.66
Massimo
1.72
Volume
9
Variazione giornaliera
0.59%
Variazione Mensile
1.19%
Variazione Semestrale
-7.10%
Variazione Annuale
-13.27%
21 settembre, domenica