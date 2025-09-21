Valute / HIHO
HIHO: Highway Holdings Limited
1.70 USD 0.01 (0.59%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HIHO ha avuto una variazione del 0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.66 e ad un massimo di 1.72.
Segui le dinamiche di Highway Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.66 1.72
Intervallo Annuale
1.39 2.88
- Chiusura Precedente
- 1.69
- Apertura
- 1.66
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Minimo
- 1.66
- Massimo
- 1.72
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.59%
- Variazione Mensile
- 1.19%
- Variazione Semestrale
- -7.10%
- Variazione Annuale
- -13.27%
21 settembre, domenica