0.84 USD 0.09 (9.68%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HCWC ha avuto una variazione del -9.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.79 e ad un massimo di 0.96.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.79 0.96
Intervallo Annuale
0.30 2.73
Chiusura Precedente
0.93
Apertura
0.96
Bid
0.84
Ask
1.14
Minimo
0.79
Massimo
0.96
Volume
402
Variazione giornaliera
-9.68%
Variazione Mensile
110.00%
Variazione Semestrale
78.72%
Variazione Annuale
-66.13%
21 settembre, domenica