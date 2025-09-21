Valute / HCAI
HCAI
0.68 USD 0.01 (1.45%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HCAI ha avuto una variazione del -1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.66 e ad un massimo di 0.69.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.66 0.69
Intervallo Annuale
0.47 10.97
- Chiusura Precedente
- 0.69
- Apertura
- 0.67
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Minimo
- 0.66
- Massimo
- 0.69
- Volume
- 101
- Variazione giornaliera
- -1.45%
- Variazione Mensile
- 13.33%
- Variazione Semestrale
- -92.00%
- Variazione Annuale
- -84.44%
21 settembre, domenica