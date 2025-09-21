QuotazioniSezioni
HCAI
HCAI

0.68 USD 0.01 (1.45%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HCAI ha avuto una variazione del -1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.66 e ad un massimo di 0.69.

Intervallo Giornaliero
0.66 0.69
Intervallo Annuale
0.47 10.97
Chiusura Precedente
0.69
Apertura
0.67
Bid
0.68
Ask
0.98
Minimo
0.66
Massimo
0.69
Volume
101
Variazione giornaliera
-1.45%
Variazione Mensile
13.33%
Variazione Semestrale
-92.00%
Variazione Annuale
-84.44%
