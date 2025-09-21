QuotazioniSezioni
Valute / GRO
Tornare a Azioni

GRO

2.74 USD 0.14 (4.86%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GRO ha avuto una variazione del -4.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.71 e ad un massimo di 2.88.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.71 2.88
Intervallo Annuale
0.82 15.00
Chiusura Precedente
2.88
Apertura
2.87
Bid
2.74
Ask
3.04
Minimo
2.71
Massimo
2.88
Volume
282
Variazione giornaliera
-4.86%
Variazione Mensile
62.13%
Variazione Semestrale
-10.46%
Variazione Annuale
222.35%
21 settembre, domenica