Valute / GRCE
GRCE
3.10 USD 0.02 (0.64%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GRCE ha avuto una variazione del -0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.08 e ad un massimo di 3.13.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.08 3.13
Intervallo Annuale
1.75 4.96
- Chiusura Precedente
- 3.12
- Apertura
- 3.09
- Bid
- 3.10
- Ask
- 3.40
- Minimo
- 3.08
- Massimo
- 3.13
- Volume
- 59
- Variazione giornaliera
- -0.64%
- Variazione Mensile
- 3.68%
- Variazione Semestrale
- 29.17%
- Variazione Annuale
- -3.13%
21 settembre, domenica