Valute / GRAF
GRAF
10.55 USD 0.06 (0.57%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GRAF ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.55 e ad un massimo di 10.55.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.55 10.55
Intervallo Annuale
9.98 11.02
- Chiusura Precedente
- 10.49
- Apertura
- 10.55
- Bid
- 10.55
- Ask
- 10.85
- Minimo
- 10.55
- Massimo
- 10.55
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 0.57%
- Variazione Mensile
- 0.48%
- Variazione Semestrale
- 3.03%
- Variazione Annuale
- 5.50%
21 settembre, domenica