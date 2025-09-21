Valute / GIG
GIG
10.41 USD 0.02 (0.19%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GIG ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.41 e ad un massimo di 10.41.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.41 10.41
Intervallo Annuale
9.93 10.43
- Chiusura Precedente
- 10.39
- Apertura
- 10.41
- Bid
- 10.41
- Ask
- 10.71
- Minimo
- 10.41
- Massimo
- 10.41
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 0.68%
- Variazione Semestrale
- 2.66%
- Variazione Annuale
- 4.83%
21 settembre, domenica