Valute / GAP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GAP
22.26 USD 0.76 (3.30%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GAP ha avuto una variazione del -3.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.24 e ad un massimo di 23.15.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
22.24 23.15
Intervallo Annuale
16.99 29.29
- Chiusura Precedente
- 23.02
- Apertura
- 23.07
- Bid
- 22.26
- Ask
- 22.56
- Minimo
- 22.24
- Massimo
- 23.15
- Volume
- 13.606 K
- Variazione giornaliera
- -3.30%
- Variazione Mensile
- 2.25%
- Variazione Semestrale
- 8.06%
- Variazione Annuale
- 1.88%
20 settembre, sabato