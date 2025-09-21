QuotazioniSezioni
Valute / FLX
Tornare a Azioni

FLX

3.21 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FLX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.10 e ad un massimo di 3.26.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
3.10 3.26
Intervallo Annuale
2.01 21.95
Chiusura Precedente
3.21
Apertura
3.21
Bid
3.21
Ask
3.51
Minimo
3.10
Massimo
3.26
Volume
180
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
3.22%
Variazione Semestrale
-49.05%
Variazione Annuale
-80.77%
21 settembre, domenica