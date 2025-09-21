Valute / FGMC
FGMC: FG Merger Corp.
9.96 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FGMC ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.96 e ad un massimo di 10.00.
Segui le dinamiche di FG Merger Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.96 10.00
Intervallo Annuale
4.48 12.06
- Chiusura Precedente
- 9.96
- Apertura
- 10.00
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Minimo
- 9.96
- Massimo
- 10.00
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.40%
- Variazione Semestrale
- 3.75%
- Variazione Annuale
- -4.69%
21 settembre, domenica