Valute / FGL
FGL
1.13 USD 0.01 (0.88%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FGL ha avuto una variazione del -0.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.12 e ad un massimo di 1.15.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.12 1.15
Intervallo Annuale
0.66 5.26
- Chiusura Precedente
- 1.14
- Apertura
- 1.14
- Bid
- 1.13
- Ask
- 1.43
- Minimo
- 1.12
- Massimo
- 1.15
- Volume
- 87
- Variazione giornaliera
- -0.88%
- Variazione Mensile
- -0.88%
- Variazione Semestrale
- -15.67%
- Variazione Annuale
- -77.40%
21 settembre, domenica