QuotazioniSezioni
Valute / ETH
Tornare a Azioni

ETH

41.80 USD 1.42 (3.29%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ETH ha avuto una variazione del -3.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.78 e ad un massimo di 42.82.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
41.78 42.82
Intervallo Annuale
2.18 45.78
Chiusura Precedente
43.22
Apertura
42.62
Bid
41.80
Ask
42.10
Minimo
41.78
Massimo
42.82
Volume
4.159 K
Variazione giornaliera
-3.29%
Variazione Mensile
3.18%
Variazione Semestrale
137.10%
Variazione Annuale
1599.19%
20 settembre, sabato