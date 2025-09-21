QuotazioniSezioni
Valute / ENFY
Tornare a Azioni

ENFY

1.00 USD 0.01 (0.99%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ENFY ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.97 e ad un massimo di 1.00.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.97 1.00
Intervallo Annuale
0.70 2.15
Chiusura Precedente
1.01
Apertura
0.97
Bid
1.00
Ask
1.30
Minimo
0.97
Massimo
1.00
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.99%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-6.54%
Variazione Annuale
-51.46%
21 settembre, domenica