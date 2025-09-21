Valute / ENFY
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ENFY
1.00 USD 0.01 (0.99%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ENFY ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.97 e ad un massimo di 1.00.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.97 1.00
Intervallo Annuale
0.70 2.15
- Chiusura Precedente
- 1.01
- Apertura
- 0.97
- Bid
- 1.00
- Ask
- 1.30
- Minimo
- 0.97
- Massimo
- 1.00
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.99%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -6.54%
- Variazione Annuale
- -51.46%
21 settembre, domenica